На Калину парту упал бумажный самолет с нарисованными красными сердечками Оля ра??вернула его не прочитала Ты самая красивая девочка в классе
Математика
На Калину парту упал бумажный самолет с нарисованными красными сердечками Оля ра??вернула его не прочитала Ты самая красивая девочка в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет сложным, ну думаю ты сам сможешь решить эту НАИСЛОЖНЕЙШУЮ задачу.
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