На Калину парту упал бумажный самолет с нарисованными красными сердечками Оля ра??вернула его не прочитала Ты самая красивая девочка в классе

Математика

На Калину парту упал бумажный самолет с нарисованными красными сердечками Оля ра??вернула его не прочитала Ты самая красивая девочка в классе

Автор: Гость