Какова масса тела если его вес равен 600 Ньютонов

Физика
Какова масса тела если его вес равен 600 Ньютонов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=mg m=p/g m=600/9.78 m=61.65
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