Рассмотрите фотографию синицы и прочитайте информацию об этой птице .Определите,?? какому стилю можно отнести текст. синички Семейство синиц объединяет примерно 65 видов. Все представители семейства - птички маленькие. Самая ...

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Рассмотрите фотографию синицы и прочитайте информацию об этой птице .Определите,?? какому стилю можно отнести текст. синички Семейство синиц объединяет примерно 65 видов. Все представители семейства - птички маленькие. Самая большая весит немногим более 20 граммов, самая маленькая - меньше 10 граммов. Можно предположить, что птицы эти получили свое название за цвет. Синицы - значит, синие. Но синих цветов в оперении этих птиц нет. Названы эти птицы так не за окраску, а потому, что некоторые издают достаточно громкий мелодичный посвист: "сии-сии". Вот и назвали их синицами. Синицы - лесные птицы и могут быть встречены у нас в любой сезон. Во внегнездовое время синицы часто держатся смешанными стайками, охотно посещают места подкормки в парках. Все синицы -дуплогнездники, некоторые из них занимают естественные ниши в деревьях или пустующие дупла дятлов.Многим синицам свойственно запасание корма.

Автор: Гость