Что Это? он-иностранец родина его южная америка в европе он стал известен в 16 веке ??о принимали его тяжело в германии например прусский король фридрих вильгельм 1 за непризнание его грозил отрезать уши и носы своим подданым в...
Обществознание
Что Это? он-иностранец родина его южная америка в европе он стал известен в 16 веке ??о принимали его тяжело в германии например прусский король фридрих вильгельм 1 за непризнание его грозил отрезать уши и носы своим подданым в россию он попал в конце 17 века поначалу им воспользовались знатные дамы для украшения своих причёсок и платьев при неумелом использовании он становился причиной смерти всё это странно слышать ведь сейчас мы используем его практически ежедневно Это-???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель. Это же очевидно.
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