Пожалуйста помогите номер 580

Математика
Пожалуйста помогите номер 580
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*23-4=5*2-41*3-1=62=13 12*14-9=12*1-91*4-1=3*1-91*1*1=271
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