Придумайте заголовок к тексту. Наползла на небо серая туча.Снежные облака закрыли солнце.Зашумела метелица.Густой снег засыпал деревья и кусты.

Русский язык
Придумайте заголовок к тексту. Наползла на небо серая туча.Снежные облака закрыли солнце.Зашумела метелица.Густой снег засыпал деревья и кусты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча................
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