Укажи разность чисел 10и8 .3 4 2.

Математика
Укажи разность чисел 10и8 .3 4 2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-8=2 10-3=7 10-4=6 10-2=8
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