Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.
Физика
Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражение для определения площади поперечного сечения проводника: R=ρL/S, S=ρL/R.
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