Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.

Физика
Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражение для определения площади поперечного сечения проводника: R=ρL/S, S=ρL/R.
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