Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.

Физика

Пожалуйста!!! из формулы для расчета сопротивления проводника получите выражени?? для определения площади поперечного сечения проводника.

Автор: Гость