Туристы проехоли 120км, из которых 1/5- автобусом, а остольной путь -поездом. Сколько ??илометров туристыпроехоли поездом?

Математика

Туристы проехоли 120км, из которых 1/5- автобусом, а остольной путь -поездом. Сколько ??илометров туристыпроехоли поездом?

Автор: Гость