Туристы проехоли 120км, из которых 1/5- автобусом, а остольной путь -поездом. Сколько ??илометров туристыпроехоли поездом?

Математика
Туристы проехоли 120км, из которых 1/5- автобусом, а остольной путь -поездом. Сколько ??илометров туристыпроехоли поездом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120*1:5=24(км)-автобусом 2)120-24=96(км)-поездом
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