Начерти вертикальную числовую прямую.Отметь единичный отрезок равный одной клет??чке.Отметьте точки.А(-3) ; В(5) ; С(-7) ; Д(8).

Математика
Начерти вертикальную числовую прямую.Отметь единичный отрезок равный одной клет??чке.Отметьте точки.А(-3) ; В(5) ; С(-7) ; Д(8).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только карандашом чертить.
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