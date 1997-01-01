Значение арнамента на одежде в средневековье

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Значение арнамента на одежде в средневековье
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Гость:
Символы появились очень давно. Ведь, если посмотреть внимательно на древние знаки — у всех народов они почти одни и те же. Символы — это информация. В основе лежат сведения о строении Мира и процессах, происходящих в нём. Правильно применив символ — мы можем достичь конкретного результата: улучшить здоровье, уберечься от сглаза, порчи, укрепить отношения в семье.На данной странице будет размещаться сводная информация по значению символики русских узоров и орнаментов в виде таблицы с функцией поиска. Таблица будет обновляться символами и дополняться постоянно. Если с Вашей стороны будут какие-то дополнения — я их обязательно внесу.

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