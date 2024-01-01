Вычислите 1)√117,5²-26,5²-1440 2)√129²-8² ---------- 93²-44²
Алгебра
Вычислите 1)√117,5²-26,5²-1440 2)√129²-8² ---------- 93²-44²
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1)-2024,75 2)65 3)6713
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