Вычислите: (1-4/5)+(1-1/4); 2+(1-59/100); 8-(1-3/10)
Математика
Вычислите: (1-4/5)+(1-1/4); 2+(1-59/100); 8-(1-3/10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,95=19/20 2)2,41=2 целых 41/100 3)7,3=7 целых 3/10
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