Как изменится расстояние между велосипедистом и мотоциклистом(уменьшается или у??еличивается)и с какой скоростью,если они движутся со скоростями 12км/ч,40км/ч:а)навстречу друг другу,б)в противоположных направлениях???

Математика

Как изменится расстояние между велосипедистом и мотоциклистом(уменьшается или у??еличивается)и с какой скоростью,если они движутся со скоростями 12км/ч,40км/ч:а)навстречу друг другу,б)в противоположных направлениях???

Автор: Гость