Как изменится расстояние между велосипедистом и мотоциклистом(уменьшается или у??еличивается)и с какой скоростью,если они движутся со скоростями 12км/ч,40км/ч:а)навстречу друг другу,б)в противоположных направлениях???
Математика
Как изменится расстояние между велосипедистом и мотоциклистом(уменьшается или у??еличивается)и с какой скоростью,если они движутся со скоростями 12км/ч,40км/ч:а)навстречу друг другу,б)в противоположных направлениях???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) если навстречу, тогда уменьшается б) если в противоположных направлениях, тогда увеличивается
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