Реакция циклоприсоединения алкенов?
Химия
Реакция циклоприсоединения алкенов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азид-алкиновое циклоприсоединение — реакция между азидами и алкинами с образованием 1,2,3-триазолов.Реакция впервые была описана Михаэлем в 1893 г., который обнаружил, что при нагреве эфирного раствора фенилазида и диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты в запаянной ампуле (8 ч при 100 °C) образуется замещенный триазол. Некаталитический вариант реакции был исследован Хьюсгеном в начале 1960-х в рамках изучения реакций 1,3-диполярного присоединения. В литературе он получил название «реакция Хьюсгена».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста с задачей.Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек. В неделю 1 из них шьёт 12 рубашек,2 шьёт 16 рубашек, какая швея выполн...
Математика