Помогите пожалуйста с задачей.Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек. В неделю 1 из них шьёт 12 рубашек,2 шьёт 16 рубашек, какая швея выполнит работу раньше и на сколько?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей.Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек. В неделю 1 из них шьёт 12 рубашек,2 шьёт 16 рубашек, какая швея выполнит работу раньше и на сколько?

Автор: Гость