Помогите пожалуйста с задачей.Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек. В неделю 1 из них шьёт 12 рубашек,2 шьёт 16 рубашек, какая швея выполнит работу раньше и на сколько?

Математика
Помогите пожалуйста с задачей.Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек. В неделю 1 из них шьёт 12 рубашек,2 шьёт 16 рубашек, какая швея выполнит работу раньше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96:12=8 недель понадобится первой швее для выполнения работы. 2). 96:16= 6 недель понадобится второй швее для выполнения работы. 3). 8-6=2 недели Ответ: первая швея выполнит работу раньше на две недели.
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