Решить уравнение (127+х)-236=418. , (492-a)-87=245, (y-246)+154=300, 745-(b-358)=455
Математика
Решить уравнение (127+х)-236=418. , (492-a)-87=245, (y-246)+154=300, 745-(b-358)=455
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
418+236=654 654-127=527 х=527 проверка (127+527)-236=418 и все в таком духе
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