Закажите, что паронимы могут становиться синонимами и антонимами

Русский язык
Закажите, что паронимы могут становиться синонимами и антонимами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы-это слова близкие по смыслу, но разные по написанию (хорошо-превосходно)антонимы-это слова противоположные по значению(низкий-высокий)  омонимы-это слова одинаковые по звучанию, но разные по смыслу (коса (у девушки) коса( как рабочий инструмент)паронимы-это слова, похожие по звучанию и написанию, но различные по смыслу (замок(на двери) замок( строение).

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Взаимодействия молекул, жидких.
Ответить
Математика
Решить уравнение (127+х)-236=418. , (492-a)-87=245, (y-246)+154=300, 745-(b-358)=455
Ответить
Литература
1.Чому на вашу думку поему "Іліада" Гомер закінчив не картиною падіння Трої, а перемир'ям греків і троянців?2.У чому полягає гуманістичність змісту...
Ответить
Русский язык
Подчеркни многозначные слова ключ рояль ручка звезда окно пальто молния
Ответить
География
Средняя температура в июле и январе в мурманске
Ответить