Закажите, что паронимы могут становиться синонимами и антонимами
Русский язык
Закажите, что паронимы могут становиться синонимами и антонимами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы-это слова близкие по смыслу, но разные по написанию (хорошо-превосходно)антонимы-это слова противоположные по значению(низкий-высокий) омонимы-это слова одинаковые по звучанию, но разные по смыслу (коса (у девушки) коса( как рабочий инструмент)паронимы-это слова, похожие по звучанию и написанию, но различные по смыслу (замок(на двери) замок( строение).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
1.Чому на вашу думку поему "Іліада" Гомер закінчив не картиною падіння Трої, а перемир'ям греків і троянців?2.У чому полягає гуманістичність змісту...