Закажите, что паронимы могут становиться синонимами и антонимами

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Синонимы-это слова близкие по смыслу, но разные по написанию (хорошо-превосходно)антонимы-это слова противоположные по значению(низкий-высокий) омонимы-это слова одинаковые по звучанию, но разные по смыслу (коса (у девушки) коса( как рабочий инструмент)паронимы-это слова, похожие по звучанию и написанию, но различные по смыслу (замок(на двери) замок( строение).