Вычислите № 1 а) 5/7 + 1/7 б) 3/5 + 1/3 в)7/15 + 1/3 г) 1/20 + 2/ 15 д) 5/8 - 2/8 е) 8/9 - 1/2 ж) 3/4 - 5/16 з) 7/22 - 2/33

Математика

Вычислите № 1 а) 5/7 + 1/7 б) 3/5 + 1/3 в)7/15 + 1/3 г) 1/20 + 2/ 15 д) 5/8 - 2/8 е) 8/9 - 1/2 ж) 3/4 - 5/16 з) 7/22 - 2/33

Автор: Гость