Вычислите № 1 а) 5/7 + 1/7 б) 3/5 + 1/3 в)7/15 + 1/3 г) 1/20 + 2/ 15 д) 5/8 - 2/8 е) 8/9 - 1/2 ж) 3/4 - 5/16 з) 7/22 - 2/33

Математика
Вычислите № 1 а) 5/7 + 1/7 б) 3/5 + 1/3 в)7/15 + 1/3 г) 1/20 + 2/ 15 д) 5/8 - 2/8 е) 8/9 - 1/2 ж) 3/4 - 5/16 з) 7/22 - 2/33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 5/7 + 1/7=6/7б) 3/5 + 1/3=9/15+5/15=14/15в)7/15 + 1/3=7/15+5/15=12/15г) 1/20 + 2/15   :Рд) 5/8 - 2/8=3/8е) 8/9 - 1/2=16/18-9/18=7/18ж) 3/4 - 5/16=12/16-5/16=7/16з) 7/22 - 2/33   :Р

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