Вычислите 22,5*7 3/4+208 9/20-1/2*250

Математика
Вычислите 22,5*7 3/4+208 9/20-1/2*250
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Гость:
157,5   208,75      -68,75 помоему вот так
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