Вычислите 3/5 : 9/10 - 3/5 * 8/9
Математика
Вычислите 3/5 : 9/10 - 3/5 * 8/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5 / 9/10 - 3/5 * 8/9 1)3/5 / 9/10 = 3/5 * 10/9 = (сокращаются) 2/3 2) 3/5 * 8/9 = (сокращаются) 8/15 3)2/3 - 8/15 = ( приведение к общему знаменателю) 10/15 - 8/15 = 2/15 3/5 / 9/10 - 3/5 * 8/9 = 2/15
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