Вычислите: а) сумма кубов чисел 5 и -3
Алгебра
Вычислите: а) сумма кубов чисел 5 и -3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5^3+(-3)^3=125-27=98 б) (9+(-11))^3=(9-11)^3=(-2)^3=-8 в) 12^2-8^2=144-64=80 г) (96-(-4))^2=(96+4)^2=(100)^2=10000 д) 2*(7)^2*(-5)^2=2*49*25=2450 е) 3*15*(4)^2=3*15*16=720
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