Вычислите массу оксида меди (2) образуещегося при взаимодействии 6.4 г меди с кислородом

Химия
Вычислите массу оксида меди (2) образуещегося при взаимодействии 6.4 г меди с кислородом
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