Вычислите массу соли, которая образуется при взаимодействии магния массой 96 г с р??створом соляной (хлоррводородной) кислотв
Химия
Вычислите массу соли, которая образуется при взаимодействии магния массой 96 г с р??створом соляной (хлоррводородной) кислотв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Mg)-9.6 г Найти : m (MgCl2)-? Решение Mg+2HCl=MgCl2+H2 n(Mg)=m/M=9.6/24=0.4 моль Составим пропорцию 0.4 моль / 1 моль = х моль / 1 моль х=0,4 моль n(MgCl2)=0.4 моль m(MgCl2)=n*M=0.4*(24+71)=38 г
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