Вычислите массу соли, которая образуется при взаимодействии магния массой 96 г с р??створом соляной (хлоррводородной) кислотв

Химия

Вычислите массу соли, которая образуется при взаимодействии магния массой 96 г с р??створом соляной (хлоррводородной) кислотв

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