Вычислите молярную концентрацию гидроксид ионов в растворе соляной кислоты с pH= 4
Химия
Вычислите молярную концентрацию гидроксид ионов в растворе соляной кислоты с pH= 4
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Русский язык