Вычислите молярную концентрацию гидроксид ионов в растворе соляной кислоты с pH= 4

Химия
Вычислите молярную концентрацию гидроксид ионов в растворе соляной кислоты с pH= 4
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