Вычислите наиболее удобным способом:1)-4,8+(-0,7)+(-5,2)+(-9,3);2) 1 3/7-2 1/5+(-1 3/7)+(-6 4/5)
Математика
Вычислите наиболее удобным способом:1)-4,8+(-0,7)+(-5,2)+(-9,3);2) 1 3/7-2 1/5+(-1 3/7)+(-6 4/5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -4,8 + (-0,7) + (-5,2) + (-9,3) = (-4,8 - 5,2) + (-0,7 - 9,3) = -10 + (-10) = - 20; 2) 1 3/7 - 2 1/5 + (-1 3/7) + (-6 4/5) = (1 3/7 - 1 3/7) - (2 1/5 + 6 4/5) = 0 - (8 5/5) = - 9
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