Вместо звёздочки Запишите наибольшее двузначное число удовлетворяющее условию призрака делимости *×19÷5
Математика
Вместо звёздочки Запишите наибольшее двузначное число удовлетворяющее условию призрака делимости *×19÷5
Ответ(ы) на вопрос:
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95*19:5=1805:5=361 пдапо
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