Вместо звёздочки Запишите наибольшее двузначное число удовлетворяющее условию призрака делимости *×19÷5

Математика
Вместо звёздочки Запишите наибольшее двузначное число удовлетворяющее условию призрака делимости *×19÷5
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Гость:
95*19:5=1805:5=361 пдапо
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