Сколько способов перестановок существует в 7 буквах "АБВГДЕЖ" ?
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Сколько способов перестановок существует в 7 буквах "АБВГДЕЖ" ?
Ответ(ы) на вопрос:
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А=1, Б=2, В=3, Г=4, Д=5, Е=6, Ж=7 x-кол-во комбинаций x=1·2·3·4·5·6·7 x=5040
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