Вычислите периметр пятиугольника, стороны которого равны 6 см, 11см, 15см и 14 см
Математика
Вычислите периметр пятиугольника, стороны которого равны 6 см, 11см, 15см и 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос:если он ПЯТИугольник,почему стороны только 4? А так:6+11+15+14=46см.
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