Вычислите разницу между весом одной тонны на северном полюсе и на экваторе

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Скорость свободного падения (G. Гравитационная постоянная) на экваторе = 9,7 (округлено до десятых) скорость свободного падения (G. Гравитационная постоянная) на полюсах 9,8 (округлено до десятых) Fтяж = mg Fтяж э = 1000 * 9,7 = 9700Н Fтяж п = 1000 * 9,8 = 9800Н Сила тяжести на полюсах выше чем на экваторе на 0,1м/с^2, т.к. из-за осевого вращения земля имеет форму эллипса