Выдающийся отечественный химик академик Н.Н.Семенов изучал размножение в неживой природе.

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В неживой природе можно наблюдать сходные процессы так пламя костра или свечи не кто не назовет живым однако в процессе горения поглощаются органические вещества и кислород воздуха, а выделяются углекислый газ и другие вещества в основе работы многих механизмов, созданных человеком, также лежат "обменные процессы" в отличии от обменных процессов вне живой природе у живых организмов самыми важными стали процессы синтеза и распада обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава и строения организма, его рост, размножение и существование в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды