7(х+5)+3 (х+2)= ратмир
Математика
7(х+5)+3 (х+2)= ратмир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7(х + 5) + 3(х + 2) = 7х + 35 + 3х + 6 = 10х + 41
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