Как читается слово red
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Как читается слово red
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Red: Английская транскрипция - [ red ] Русская транскрипция - [ р э т ]
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