Решите задачу: Известно, что сообщение о том, что из мешочка достали бочонок с цифрой 16 содержит 8 бит информации. Сколько бочонков в мешке?

Гость: Гость:

чтобы узнать сколько бочонков в мешочке воспользуемся формулой содержательного подхода к измерению информации N=2^iв нашей задаче i=8 бит. подставим его в формулу и посчитаемN=2^8, N=256 это и есть ответ