Решите задачу: Известно, что сообщение о том, что из мешочка достали бочонок с цифрой 16 содержит 8 бит информации. Сколько бочонков в мешке?
Информатика
Решите задачу: Известно, что сообщение о том, что из мешочка достали бочонок с цифрой 16 содержит 8 бит информации. Сколько бочонков в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы узнать сколько бочонков в мешочке воспользуемся формулой содержательного подхода к измерению информации N=2^iв нашей задаче i=8 бит. подставим его в формулу и посчитаемN=2^8, N=256 это и есть ответ
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