Надо придумать мини текст с фразеологизмами, помоги пожалуйста:( По картинке

Гость: Гость:

Учась в школе я пашу как лошадь. Это очень трудно и занимает много времени. Но так же я хочу в музыкальную школу. И вот здесь у меня возникают трудности, ведь голос у меня есть. а слуха нет - медведь на ухо наступил.