Надо придумать мини текст с фразеологизмами, помоги пожалуйста:( По картинке
Русский язык
Надо придумать мини текст с фразеологизмами, помоги пожалуйста:( По картинке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учась в школе я пашу как лошадь. Это очень трудно и занимает много времени. Но так же я хочу в музыкальную школу. И вот здесь у меня возникают трудности, ведь голос у меня есть. а слуха нет - медведь на ухо наступил.
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