Помогите с Русским Языком. 1. В каком слове букв больше, чем звуков? А. стульчик; Б. яблоко; В. вьюга; Г. деревня. 2. В каком слове звуков больше, чем букв? А. ёжик; Б. льёт; В. осень; Г. аллея. 3. В каком сл...

Русский язык
Помогите с Русским Языком. 1. В каком слове букв больше, чем звуков? А. стульчик; Б. яблоко; В. вьюга; Г. деревня. 2. В каком слове звуков больше, чем букв? А. ёжик; Б. льёт; В. осень; Г. аллея. 3. В каком слове произносятся только твердые согласные звуки? А. каравай; Б. полено; В. вскоре; Г. флажок. 4. В каком слове произносятся только мягкие согласные звуки? А. меньше; Б. веселье; В. лютик; Г. карниз. 5. В каком слове два глухих согласных звука стоят рядом? А. просьба; Б. откатить; В. смазать; Г. причал. 6. В каком слове произносятся только звонкие согласные звуки? А. сабелька; Б. окошко; В. лошадь; Г. молотьба. 7. Отметь пары слов, в которых звуковой состав совпадает. А. плод – плот; Б. тюк - тук; В. стол - стул; Г. сел-съел. 8. Выбери правильную характеристику последнего звука в слове тетрадь: А. [ т ]- согласный, глухой парный, твердый парный; Б. [ т' ] - согласный, глухой парный, мягкий парный; В. [ д ] - согласный, звонкий парный, твердый парный; Г. [ д' ] - согласный, звонкий парный, мягкий парный. 9. В слове съесть: А. 6 букв, 5 звуков; Б. 5 букв, 5 звуков; В. 6 букв, 6 звуков; Г. 5 букв, 6 звуков.
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