Люди помогите надо решить задачу по физике лучшие конькобежцы дистанцую 1500м проб??гают за 1 мин 52,5с. с какой средней скоростью они проходят эту дистанцию

Физика

Люди помогите надо решить задачу по физике лучшие конькобежцы дистанцую 1500м проб??гают за 1 мин 52,5с. с какой средней скоростью они проходят эту дистанцию

Автор: Гость