Люди помогите надо решить задачу по физике лучшие конькобежцы дистанцую 1500м проб??гают за 1 мин 52,5с. с какой средней скоростью они проходят эту дистанцию

Физика
Люди помогите надо решить задачу по физике лучшие конькобежцы дистанцую 1500м проб??гают за 1 мин 52,5с. с какой средней скоростью они проходят эту дистанцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздели 1500м на 112,5с и получишь 13,3м/с
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