(Корень из а плюс корень из в минус корень из с) все в квадрате решить
Алгебра
(Корень из а плюс корень из в минус корень из с) все в квадрате решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√а+√в-√с)в квадрате=(а*а+в*в-с*с)в кв
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