Туристы за 4ч прошли 24км ,до станции им осталось еще 18 км.сколько времени им понадо??ится на весь путь,если они будут двигаться с одной скоростью?

Математика

Туристы за 4ч прошли 24км ,до станции им осталось еще 18 км.сколько времени им понадо??ится на весь путь,если они будут двигаться с одной скоростью?

Автор: Гость