Туристы за 4ч прошли 24км ,до станции им осталось еще 18 км.сколько времени им понадо??ится на весь путь,если они будут двигаться с одной скоростью?
Математика
Туристы за 4ч прошли 24км ,до станции им осталось еще 18 км.сколько времени им понадо??ится на весь путь,если они будут двигаться с одной скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 4 ч S1= 24 км S2 = 18 км V1 = V2 t2 = ? Решение: V1 = S1/t1 V1 = 24/4=6 км/ч V2 = V1 = 6 км/ч t2 = S2/V2 t2 = 18/6 = 3 ч Ответ: 3 ч
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