На сколько удлинится резиновый шнур под действием силы 5H, если его жесткость 25H/м?
Физика
На сколько удлинится резиновый шнур под действием силы 5H, если его жесткость 25H/м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то Fупр=K* дельтаl Где k- Жёсткость. а дельта L удлинение. Отсюда следствие: L=FупрK Следовательно 525=0,2м
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