Помогите, срочно нужно через 40 минут начнется урок . Лабораторная работа на тему "Роли плечевого пояса в движение руки" Ход работы : 1.Встать перед зеркалом . 2.Перечислить кости верхнего пояса, верхней конечности . 3.Рол...

Биология

Помогите, срочно нужно через 40 минут начнется урок . Лабораторная работа на тему "Роли плечевого пояса в движение руки" Ход работы : 1.Встать перед зеркалом . 2.Перечислить кости верхнего пояса, верхней конечности . 3.Роль костей плечевого пояса. 4.Вывод.

Автор: Гость