Помогите, срочно нужно через 40 минут начнется урок . Лабораторная работа на тему "Роли плечевого пояса в движение руки" Ход работы : 1.Встать перед зеркалом . 2.Перечислить кости верхнего пояса, верхней конечности . 3.Рол...

Биология
Помогите, срочно нужно через 40 минут начнется урок . Лабораторная работа на тему "Роли плечевого пояса в движение руки" Ход работы : 1.Встать перед зеркалом . 2.Перечислить кости верхнего пояса, верхней конечности . 3.Роль костей плечевого пояса. 4.Вывод.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль костей плечевого пояса заключаеться в том чтобы производить движения руками
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