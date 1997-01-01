Написать сообщение на тему река Лена.

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Ле́на (якут. Өлүөнэ, бур. Зγлхэ) — река в России, крупнейшая река Восточной Сибири[3], впадает в море ЛаптевыхСеверного Ледовитого океана. Длина — 4400 км, площадь бассейна — 2490 тыс. км².Протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её притоков относятся к Забайкальскому,Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны[4]. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.Замерзает в обратном вскрытию порядке — от низовьев к верховьям.В 1619—1623 годах землепроходцем Пяндой было впервые зафиксировано название этой реки в форме Елюенэ, которое в русском употреблении закрепилось как Лена [5][6]. Считается, что название реки происходит из эвенкийского языка, на котором «Елю-Енэ» значит «большая река» Протяжённость реки — 4400 км, площадь бассейна — 2490 тыс. км². По характеру течения различают три участка:от истока до устья Витима; от устья Витима до устья Алдана; от устья Алдана до впадения Лены в море Лаптевых[8]. Истоком Лены считается небольшое озеро в 7 км к западу от Байкала, расположенное на высоте 1470 м[9] у подножия безымянной вершины высотой 2023 м, входящей в Байкальский хребет. 19 августа 1997 года у истока реки была установлена часовня с памятной табличкой [10]. Всё верхнее течение Лены до впадения Витима, то есть почти третья часть её длины, приходится на горное Прибайкалье. Расход воды в районе Киренска — 1100 м³/сек[11]. К среднему течению относят её отрезок между устьями рек Витима и Алдана, длиной 1415 км. Близ впадения Витима Лена вступает в пределы Якутии и протекает по ней до самого устья. Приняв Витим, Лена превращается в очень большую многоводную реку. Глубины возрастают до 10—12 м, русло расширяется, и в нём появляются многочисленные острова, долина расширяется до 20—30 км. Долина асимметрична: левый склон положе; правый, представленный северным краемПатомского нагорья, круче и выше. По обоим склонам растут густые хвойные леса, лишь иногда сменяемые лугами[8].От Олёкмы до Алдана Лена не имеет ни одного значительного притока. Прорезая Приленское плато, более 500 км река течёт в глубокой и узкой долине, врезанной в известняки. Ниже города Покровска Лена выходит на равнину. Как следствие, происходит резкое расширение долины, сильно замедляется скорость течения — она нигде не превышает 1,3 м/с, а большей частью падает до 0,5—0,7 м/с. Только пойма имеет ширину 5—7, а местами и 15 км, а вся долина имеет ширину 20 и более километров.Ниже Якутска Лена принимает два главных притока — Алдан и Вилюй. Теперь это гигантский водный поток; даже там, где она идёт одним руслом, её ширина доходит до 10 км, а глубина превышает 16—20 м. Там же, где много островов, Лена разливается на 20—30 км. Берега реки суровы и безлюдны. Населённые пункты очень редки.В нижнем течении Лены её бассейн очень узок: с востока подступают отроги Верхоянского хребта — водораздела рек Лены и Яны, с запада незначительные возвышенности Среднесибирского плоскогорья разделяют бассейны Лены и реки Оленёк. Ниже села Булун реку сжимают подходящие к ней совсем близко Хараулахский хребет с востока и кряж Чекановского — с запада. Примерно в 150 км от моря начинается обширная дельта Лены.