Представьте что вам поручили написать словарные статьи к "новым" словам.Напишите 10таких статей

Гость: Гость:

Гаймер-тот кто играет в компьютерные игры или другие современные игры астронавт-американский покоритель космоса то же что космонавт супермаркет-большой магазин самообслуживания дайджест-1)краткое изложение производения,2)переодическое издание кратко излагающее материалы других изданий