Представьте что вам поручили написать словарные статьи к "новым" словам.Напишите 10таких статей

Русский язык
Представьте что вам поручили написать словарные статьи к "новым" словам.Напишите 10таких статей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаймер-тот кто играет в компьютерные игры или другие современные игры астронавт-американский покоритель космоса то же что космонавт супермаркет-большой магазин самообслуживания дайджест-1)краткое изложение производения,2)переодическое издание кратко излагающее материалы других изданий
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