Представьте что вам поручили написать словарные статьи к "новым" словам.Напишите 10таких статей
Русский язык
Представьте что вам поручили написать словарные статьи к "новым" словам.Напишите 10таких статей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаймер-тот кто играет в компьютерные игры или другие современные игры астронавт-американский покоритель космоса то же что космонавт супермаркет-большой магазин самообслуживания дайджест-1)краткое изложение производения,2)переодическое издание кратко излагающее материалы других изданий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Биология