Чем вреда аскариоа для человека

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Аскарида — один из самых распространенных (а если точнее — второй по распространенности после острицы) паразитических червей, так некстати выбравших в качестве ареала своего обитания человеческий организм, где он и проводит самый насыщенный и богатый на события отрезок своей никчемной жизни.Человек, носящий в себе выводок гельминтов, особой опасности для окружающих не представляет: своего бессмертного «Чужого» Ридли Скотт срисовал явно не с аскарид. Единственный потенциальный вред для окружающих от гельминтоносителя связан с распространением яиц паразита во внешнюю среду.