Чем вреда аскариоа для человека
Биология
Чем вреда аскариоа для человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аскарида — один из самых распространенных (а если точнее — второй по распространенности после острицы) паразитических червей, так некстати выбравших в качестве ареала своего обитания человеческий организм, где он и проводит самый насыщенный и богатый на события отрезок своей никчемной жизни.Человек, носящий в себе выводок гельминтов, особой опасности для окружающих не представляет: своего бессмертного «Чужого» Ридли Скотт срисовал явно не с аскарид. Единственный потенциальный вред для окружающих от гельминтоносителя связан с распространением яиц паразита во внешнюю среду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Другие предметы