Чего в воздухе содержится больше всего ?
Химия
Чего в воздухе содержится больше всего ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот Состав воздуха Элемент Обозначение Содержание, % Азот N2 78.084 Кислород O2 20.9476 Аргон Ar 0.934 Углекислый газ CO2 0.0314 Неон Ne 0.001818 Метан CH4 0.0002 Гелий He 0.000524 Криптон Kr 0.000114 Водород H2 0.00005
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Другие предметы
Українська мова
Постав,де треба,коми між однорідними членами і підкресли в них однорідні член реч??ння.....З перших днів твого життя про тебе піклуеться мама бабус...