Чего в воздухе содержится больше всего ?

Химия
Чего в воздухе содержится больше всего ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот Состав воздуха Элемент Обозначение Содержание, % Азот N2 78.084 Кислород O2 20.9476 Аргон Ar 0.934 Углекислый газ CO2 0.0314 Неон Ne 0.001818 Метан CH4 0.0002 Гелий He 0.000524 Криптон Kr 0.000114 Водород H2 0.00005
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