Напишите сушествительное во множественом числе photo, mouse, hady, geasses, bush, areas, country, bus , party, wife, day, knife,
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Напишите сушествительное во множественом числе photo, mouse, hady, geasses, bush, areas, country, bus , party, wife, day, knife,
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Photos mice handys (?) glasses (?) bushes areas countries buses parties wives days knifes
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