Перечень товаров и услуг, который может производить школьник в свободное от учебы время
Технология
Перечень товаров и услуг, который может производить школьник в свободное от учебы время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например делать какую-то бижутерию - плести браслетики из бисера, фенечки - которые можно продаватьустроится на работу для подростков - листовки раздавать, почту. Подрабатывать еще где. Можно найти работу и в интернете
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