Чем вредна аскарида для человека

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Например, когда личинки через стенки кишечника проникают в ток крови и попадают в разные органы. Это может вызвать повышение температуры, хрипами и аллергией. Все эти признаки появляются примерно через две недели после заражения, когда личинки достигают легких.