Реши задачу с помощью уравнения скорость автомашины уменьшена на 45км/ч , и она ста??а равной 35км/ч какова была скорость машины раньше?

Математика

Реши задачу с помощью уравнения скорость автомашины уменьшена на 45км/ч , и она ста??а равной 35км/ч какова была скорость машины раньше?

Автор: Гость