Реши задачу с помощью уравнения скорость автомашины уменьшена на 45км/ч , и она ста??а равной 35км/ч какова была скорость машины раньше?
Математика
Реши задачу с помощью уравнения скорость автомашины уменьшена на 45км/ч , и она ста??а равной 35км/ч какова была скорость машины раньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была скорость х км/ч Уменьшилась на 45 км/ч Стала 35 км/ч х - 45 = 35 х = 35 + 45 х = 80 км/ч
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