Приведите дроби к общему знаменателю а) 11 11. — — 30 24 б) 13 7 — — 750 450 Ещё 4 пожалуйста
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю а) 11 11. — — 30 24 б) 13 7 — — 750 450 Ещё 4 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) неверно 2/3 домножить на 12 а вторую на 6
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