Приведите дроби к общему знаменателю а) 11 11. — — 30 24 б) 13 7 — — 750 450 Ещё 4 пожалуйста

Математика

Приведите дроби к общему знаменателю а) 11 11. — — 30 24 б) 13 7 — — 750 450 Ещё 4 пожалуйста

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